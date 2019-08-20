ИА «Ореанда-Новости». Более половины космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщает «РИА Новости».

Агентство обратило внимание на данные сайта информационно-аналитического центра ГЛОНАСС, согласно которым из 23 КА навигационной системы, используемых по целевому назначению, 13 относятся к серии «Глонасс-М», выводимой в 2007-2011 годах со сроком службы семь лет. Ещё десять КА запускались в 2012-2019 годы, из них девять спутников имеют срок службы семь лет, а один «Глонасс-К» — десять.

Также в группировке ГЛОНАСС имеются четыре КА, не используемых по целевому назначению, из которых один КА временно выведен на техобслуживание (речь идёт о «Глонасс-М» № 717, эксплуатация которого должна возобновится в сентябре), два КА — в орбитальном резерве, и один — на этапе летных испытаний.

Агентство отмечает, что в настоящее время обновление орбитальной группировки ГЛОНАСС происходит только по необходимости, а на хранении у предприятия-изготовителя «Информационные спутниковые системы» (ИСС) находятся четыре готовых спутника «Глонасс-М». Ещё несколько КА «Глонасс-К» производятся.

В августе старейший космический аппарат ГЛОНАСС («Глонасс-М» № 717) был выведен на незапланированное техобслуживание. В июне в заключении Счетной палаты по проекту поправок к федеральному бюджету на 2019 год указывалось, что санкции стран Запада, введенные в отношении электроники военного и двойного назначений, привели к сокращению финансирования ГЛОНАСС. А в апреле заместитель гендиректора «Роскосмоса» Юрий Урличич заявил, что точность ГЛОНАСС к 2025 году повысится на четверть.