ИА «Ореанда-Новости»С 30 ноября у всех пользователей социальной сети Instagram появилась возможность управлять доступом к своим Stories - фотографиям и видео, которые исчезают спустя 24 часа после публикации.

Пользователи получат возможность сформировать список близких друзей (Close Friends) и ограничивать видимость Stories нежелательным посетителям, если это потребуется.



«Сообщество наших пользователей увеличилось, а иногда вы хотите чем-то поделиться не для всеобщего обозрения. С Close Friends у вас появляется возможность поделиться личными моментами с небольшой группой отобранных вами пользователей», — прокомментировала нововведение соцсеть.



Попасть в настройки группы пользователей можно из всплывающего меню в профиле. Список близких друзей видит только владелец аккаунта, подать запрос на добавление в него невозможно.



Если при просмотре чужих Stories пользователь увидит зелёный значок в нижней части экрана, это значит, что автор публикации добавил его в список близких друзей. Нововведение доступно с 30 ноября как для iOS, так и для Android.