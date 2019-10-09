ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные нашли ещё 20 ранее не открытых спутников планеты.

Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна.

Ранее рекордсменом считался Юпитер. Вокруг планеты-гиганта вращается 79 натуральных спутников. Однако первое место теперь у планеты с кольцами. Сатурн имеет 82 спутника – больше, чем у какой-либо планеты в Солнечной системе.

Все обнаруженные тела в диаметре примерно составляют 5 километров. Периоды их вращения вокруг Сатурна примерно 2-3 года.

Учёные объявили конкурс на лучшие названия открытых лун. Он проходит на сайте Carnegie Science. В соответствии с правилами, луны должны называться в честь героев галльской, инуитской или нордической мифологии.