ИА «Ореанда-Новости» . Ещё одного жителя России госпитализировали из-за коронавируса с борта круизного корабля, вставшего на карантин у берегов Японии. Об этом сообщает посольство России в Японии.

Смертельный вирус диагностировали у мужа ранее заболевшей гражданки страны. Мужчина уже находится в медицинском учреждении в Айти, его состояние нормальное, врачи оказывают заболевшему всю необходимую помощь.

Следует напомнить, что вчера, 17 февраля, у жительницы России, находившейся на борту Diamond Princess, медики диагностировали коронавирус, после чего доставили женщину в одну из больниц Японии. По данным издания RT, наличие новой формы пневмонии у заболевшей так и не подтвердилось.