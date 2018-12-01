01.12.2018, 13:20
Учёные: 80% пациентов врут врачам из-за стыда
ИА «Ореанда-Новости». Около 60-80% пациентов врут при попадании в больницу. При этом основная причина такого поведения – стыд и гордость.
Американские медики проведи специальное исследование и опубликовали его результаты в журнале JAMA Network Open, сообщают «РИА Новости». Отмечается, что большинство пациентов хотят, чтобы врачи считали их «примерными больными». Люди боятся, что доктора подумают, что они ненормальные и не могут сами принимать нужные решения.
Исследователи отмечают, что такое поведение пациентов может привести к серьезным проблемам. Ведь, если врач не знает подробной информации о пациенте, он не сможет поставить правильный диагноз. По данным медиков, чаще всего пациенты скрывают сведения о вредных привычках, венерических заболеваниях, а также неврологических проблемах. При этом, как заметили врачи, зачастую ложь пациентов является следствием страха, что о них недуге узнают, например, на работе, и отношение к ним поменяется.
Учёные провели исследование, в котором приняли участие около четырёх тысяч американцев. При этом половины респондентов была в возрасте около 35 лет, а другая половина – пожилые.
Медики попросили людей рассказать о последних посещениях больницы, дать отзывы о врачах и рассказать, всю ли правду они сообщили докторам. Оказалось, что и молодые, и пожилые американцы не выполняли рекомендации врачей и не рассказали им достоверно всю нужную информацию. «Молчунами» оказались около 80% молодёжи и 60% пожилых пациентов.
Кроме того, около трети из всех участников опроса просто не поняла диагноза и не стала следовать лечению врача, а около 30% и 45% посчитала медиком некомпетентными. Отмечается, что более непослушными пациентами оказались женщины, мужчины показали себя более честными и прилежными.
Главными причинами такого поведения пациенты назвали стыд или нежелание слушать нотации докторов о своём «недостойном образе жизни». Об этом заявили около 70% молодых пациентов и 60% пенсионеров. Примечательно, что их доля росла вместе с ухудшением состояния их здоровья.
Американские медики проведи специальное исследование и опубликовали его результаты в журнале JAMA Network Open, сообщают «РИА Новости». Отмечается, что большинство пациентов хотят, чтобы врачи считали их «примерными больными». Люди боятся, что доктора подумают, что они ненормальные и не могут сами принимать нужные решения.
Исследователи отмечают, что такое поведение пациентов может привести к серьезным проблемам. Ведь, если врач не знает подробной информации о пациенте, он не сможет поставить правильный диагноз. По данным медиков, чаще всего пациенты скрывают сведения о вредных привычках, венерических заболеваниях, а также неврологических проблемах. При этом, как заметили врачи, зачастую ложь пациентов является следствием страха, что о них недуге узнают, например, на работе, и отношение к ним поменяется.
Учёные провели исследование, в котором приняли участие около четырёх тысяч американцев. При этом половины респондентов была в возрасте около 35 лет, а другая половина – пожилые.
Медики попросили людей рассказать о последних посещениях больницы, дать отзывы о врачах и рассказать, всю ли правду они сообщили докторам. Оказалось, что и молодые, и пожилые американцы не выполняли рекомендации врачей и не рассказали им достоверно всю нужную информацию. «Молчунами» оказались около 80% молодёжи и 60% пожилых пациентов.
Кроме того, около трети из всех участников опроса просто не поняла диагноза и не стала следовать лечению врача, а около 30% и 45% посчитала медиком некомпетентными. Отмечается, что более непослушными пациентами оказались женщины, мужчины показали себя более честными и прилежными.
Главными причинами такого поведения пациенты назвали стыд или нежелание слушать нотации докторов о своём «недостойном образе жизни». Об этом заявили около 70% молодых пациентов и 60% пенсионеров. Примечательно, что их доля росла вместе с ухудшением состояния их здоровья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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