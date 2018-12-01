Американские медики проведи специальное исследование и опубликовали его результаты в журнале JAMA Network Open, сообщают «РИА Новости». Отмечается, что большинство пациентов хотят, чтобы врачи считали их «примерными больными». Люди боятся, что доктора подумают, что они ненормальные и не могут сами принимать нужные решения.. При этом, как заметили врачи, зачастую ложь пациентов является следствием страха, что о них недуге узнают, например, на работе, и отношение к ним поменяется.Учёные провели исследование, в котором приняли участие около четырёх тысяч американцев. При этом половины респондентов была в возрасте около 35 лет, а другая половина – пожилые.Медики попросили людей рассказать о последних посещениях больницы, дать отзывы о врачах и рассказать, всю ли правду они сообщили докторам.Кроме того, около трети из всех участников опроса просто не поняла диагноза и не стала следовать лечению врача, а около 30% и 45% посчитала медиком некомпетентными. Отмечается, что более непослушными пациентами оказались женщины, мужчины показали себя более честными и прилежными.