13.11.2018, 18:12
Учёные доказали, что мужчины и женщины мыслят по-разному
ИА «Ореанда-Новости». Американские нейрофизиологи провели крупное исследование, результаты которого подтвердили, что мужчины склонны к систематизации, а женщины – к сочувствию.
Учёные уже давно изучают различия в мышлении мужчин и женщин. Кроме того, на основе этих различий специалисты изучают вопрос аутизма. Так, нейрофизиологи выяснили, что аутизм и «мужской» характер мышления могут быть взаимосвязаны.
Нейрофизиолог Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета вместе с коллегами провели большой эксперимент, в котором приняли участие около 700 тысяч человек, в том числе и 37 тысяч аутистов. В результате оказалось, что сильный пол опередил женщин по умению систематизировать почти на 1,5 пункта, тогда как слабый пол был лучше мужчин в эмоциональном плане примерно на 2 балла, сообщает PNAS.
Отмечается, что «мужской» способ мыслить чаще встречается у людей, которые выбрали профессию в сфере IT, естественных науках или в инженерном деле. А вот среди людей с «женским» мышлением больше много тех, кто работает в гуманитарных сферах.
Учёные пояснили, что аутизм – это одно из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Исследования показали, что от него женщины страдают реже, чем мужчины. По мнению учёных, это связано с различиями в работе генов у мужчин и женщин. Но эта теория пока не подтверждена.
Ранее о том, что сильный и слабый пол думают по-разному заявляли и учёные из Пенсильванского университета. Там проверили нейронные связи в мозгах мужчин и женщин. Оказалось, что у мужчин есть большая нейронная связь вдоль одного полушария, тогда как у женщин специалисты нашли больше нейронных связей между левым и правым полушариями. Эти результаты доказывают, что мужчины могут лучше концентрироваться на конкретных действиях и не могут одновременно обдумывать несколько вещей, а женщины наоборот — успешны в многозадачности и умеют работать в команде. Однако это исследование подверглось критике со стороны научного сообщества из-за неспособности объяснить нейропластичность — возможность нейронных связей в мозгу реорганизоваться вследствие изменений в поведении и окружающей среде.
Учёные уже давно изучают различия в мышлении мужчин и женщин. Кроме того, на основе этих различий специалисты изучают вопрос аутизма. Так, нейрофизиологи выяснили, что аутизм и «мужской» характер мышления могут быть взаимосвязаны.
Нейрофизиолог Саймон Барон-Коэн из Кембриджского университета вместе с коллегами провели большой эксперимент, в котором приняли участие около 700 тысяч человек, в том числе и 37 тысяч аутистов. В результате оказалось, что сильный пол опередил женщин по умению систематизировать почти на 1,5 пункта, тогда как слабый пол был лучше мужчин в эмоциональном плане примерно на 2 балла, сообщает PNAS.
Отмечается, что «мужской» способ мыслить чаще встречается у людей, которые выбрали профессию в сфере IT, естественных науках или в инженерном деле. А вот среди людей с «женским» мышлением больше много тех, кто работает в гуманитарных сферах.
Учёные пояснили, что аутизм – это одно из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Исследования показали, что от него женщины страдают реже, чем мужчины. По мнению учёных, это связано с различиями в работе генов у мужчин и женщин. Но эта теория пока не подтверждена.
Ранее о том, что сильный и слабый пол думают по-разному заявляли и учёные из Пенсильванского университета. Там проверили нейронные связи в мозгах мужчин и женщин. Оказалось, что у мужчин есть большая нейронная связь вдоль одного полушария, тогда как у женщин специалисты нашли больше нейронных связей между левым и правым полушариями. Эти результаты доказывают, что мужчины могут лучше концентрироваться на конкретных действиях и не могут одновременно обдумывать несколько вещей, а женщины наоборот — успешны в многозадачности и умеют работать в команде. Однако это исследование подверглось критике со стороны научного сообщества из-за неспособности объяснить нейропластичность — возможность нейронных связей в мозгу реорганизоваться вследствие изменений в поведении и окружающей среде.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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