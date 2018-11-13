Учёные уже давно изучают различия в мышлении мужчин и женщин. Кроме того, на основе этих различий специалисты изучают вопрос аутизма. Так, нейрофизиологи выяснили, что аутизм и «мужской» характер мышления могут быть взаимосвязаны., в том числе и 37 тысяч аутистов., сообщает PNAS.Отмечается, что «мужской» способ мыслить чаще встречается у людей, которые выбрали профессию в сфере IT, естественных науках или в инженерном деле.Учёные пояснили, что аутизм – это одно из самых распространенных нарушений в работе нервной системы. Исследования показали, что от него женщины страдают реже, чем мужчины. По мнению учёных, это связано с различиями в работе генов у мужчин и женщин. Но эта теория пока не подтверждена.Ранее о том, что. Оказалось, что у мужчин есть большая нейронная связь вдоль одного полушария, тогда как у женщин специалисты нашли больше нейронных связей между левым и правым полушариями. Эти результаты доказывают, что мужчины могут лучше концентрироваться на конкретных действиях и не могут одновременно обдумывать несколько вещей, а женщины наоборот — успешны в многозадачности и умеют работать в команде. Однако это исследование подверглось критике со стороны научного сообщества из-за неспособности объяснить нейропластичность — возможность нейронных связей в мозгу реорганизоваться вследствие изменений в поведении и окружающей среде. ​