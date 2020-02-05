ИА «Ореанда-Новости». Исследователи сделали заключение о взаимосвязи между звуком утреннего будильника и работоспособностью человека на протяжении всего дня. По сообщению ToDay News Ufa, в эксперименте принимали участие 50 добровольцев.

В ходе исследования учёные подробно анализировали влияние различных мелодий будильника на инерцию сна и работу мозга и установили, что более мелодичные приятные и плавные звуки способствуют более лёгкому подъёму и бодрости. Напротив, неприятные человеческому уху и раздражающие резкие звуки будильника негативно сказывались на организме, удлиняя время инерции сна.

Качество сна человека зависит от множества факторов, в том числе, от внешних: общий уровень шума, неестественные звуки нарушают работу мозга, вследствие чего ему приходится дольше восстанавливаться.

Эксперты также отметили, что громкость и длительность мелодий никак не повлияла на исследуемые системы организма.