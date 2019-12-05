ИА «Ореанда-Новости». Британские учёные из университета Сассекс утверждают, что собаки хорошо понимают человеческую речь, пишет «МК».



Эксперимент показал, что питомцы замечали незнакомые слова, даже если интонации были привычными. Собаки удивлённо реагировали, если в слове меняли хотя бы одну букву. Они поворачивали голову и недоуменно поднимали уши.



Ранее учёные уже приходили к такому выводу. У собак, как и у человека, левое полушарие мозга обрабатывает сами звуки, из которых состоит слово, а правое — анализирует интонацию. Это может говорить о том, что питомцы не только реагируют на интонацию, но и различают слова.