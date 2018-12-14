ИА "Ореанда-Новости". Решение кроссвордов и головоломок не спасает от старческой деменции. К такому выводу пришли учёные в рамках долгосрочного исследования.

Как пишет журнал The BMJ, команда исследователей под руководством сотрудников Университета Абердина поставила целью выяснить зависимость между решением разного рода головоломок и вероятностью наступления старческого слабоумия. В рамках работы учёные изучили данные 498 участников, родившихся в 1936 году. В возрасте 11 лет все испытуемые прошли тест на интеллект (The Moray House Test) в ходе шотландского психического исследования 1947 года.

В самом начале работы участники, которым в то время было около 64 лет, сообщили исследователям данные об уровне образования и умственных способностях. Все испытуемые дали согласие пройти дополнительные тесты на работу мозга и скорость запоминания информации и ряд других тестов.

В итоге с учётом некоторых модифицирующих факторов авторы исследования пришли к заключению, что решение кроссвордов и других головоломок не оказывают влияния на уровень умственного снижения, обусловленный возрастом. Вместе с тем, периодические такие занятия всё же способны улучшить когнитивные навыки человека в течение жизни. "Наши результаты показывают, что разгадывание головоломок не защищает человека от спада, но позволяет достичь более высокой начальной точки, с которой и будет происходить снижение", — сказал руководитель исследовательской группы доктор Роджер Штафф (Roger Staff). При этом он подчеркнул, что исследование носило наблюдательный характер, в связи с чем нужно аккуратно относиться к выявлению причинно-следственных связей.