Так, учёные исследовали проанализировали рацион почти 30 тысяч человек. Оказалось, что у тех, кто есть красное мясо или переработанное мясо птицы больше двух раз в неделю, наблюдался повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. При этом у тех, кто больше есть рыбу, такие заболевания встречались на 7% реже.Специалисты посоветовали есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, а также рыбы и бобовых.