Сообщается, что новое состояние похоже на губку, которая содержит воду. Учёные сделали моделирование поведения 20 тысяч атомов калия в экстремальных условиях, характеризующихся высоким давлением и температурой. Оказалось, что атомы образуют две взаимосвязанные кристаллические решетки. Химическая связь между атомами одной решетки остается сильной, что обуславливает сохранение твердого состояния при сильном нагревании. Другая часть калия плавится и приобретает свойства жидкости.Эксперты уверены, что находка поможет в разработке новых типов материалов.