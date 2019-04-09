09.04.2019, 19:52
Учёные доказали существование новой формы вещества
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Шотландии выяснили, что некоторые металлы могут находиться в новом агрегатном состоянии – оно объединяет твердые и жидкие фазы.
Сообщается, что новое состояние похоже на губку, которая содержит воду. Учёные сделали моделирование поведения 20 тысяч атомов калия в экстремальных условиях, характеризующихся высоким давлением и температурой. Оказалось, что атомы образуют две взаимосвязанные кристаллические решетки. Химическая связь между атомами одной решетки остается сильной, что обуславливает сохранение твердого состояния при сильном нагревании. Другая часть калия плавится и приобретает свойства жидкости.
Эксперты уверены, что находка поможет в разработке новых типов материалов.
Сообщается, что новое состояние похоже на губку, которая содержит воду. Учёные сделали моделирование поведения 20 тысяч атомов калия в экстремальных условиях, характеризующихся высоким давлением и температурой. Оказалось, что атомы образуют две взаимосвязанные кристаллические решетки. Химическая связь между атомами одной решетки остается сильной, что обуславливает сохранение твердого состояния при сильном нагревании. Другая часть калия плавится и приобретает свойства жидкости.
Эксперты уверены, что находка поможет в разработке новых типов материалов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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