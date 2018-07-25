ИА «Ореанда-Новости». Новое научное исследование подтвердило негативное влияние мобильных устройств на память подростков.

Согласно результатам исследования, опубликованном в издании Environmental Health Perspectives journal, было доказано, что высокие уровни воздействия радиочастотных электромагнитных полей существенно затрагивают производительность памяти в различных частях головного мозга.



Притом данное влияние негативно сказывается на запоминании новой информации, а также на хранении и воспроизводстве старой.

Учеными из швейцарского тропического института и Института общественного здравоохранения было продолжено исследование 2015 года. В 2018 году было увеличено количество добровольцев, а также обновлены данные о диапазоне действия радиочастотных волн. В эксперименте приняли участие подростки от 12 до 17 лет. Численность составила около 700 человек.

Стало известно, что исследование предполагало заполнение анкеты с целью определения частоты пользования мобильными устройствами, средствами массовой информации и социальными сетями, а также выяснение состояния их физического и психологического здоровья. После проведения данных процедур участники проходили компьютеризированные когнитивные тесты.

Было выяснено, что воздействие радиочастотных электромагнитных полей на головной мозг затрагивает развитие фигуральной памяти, за которую отвечает правая сторона мозговых отделов. Ярче всего влияние проявилось именно у тех лиц, которые держали мобильные устройства справа.

Аналогичные результаты были получены при анализе информации, предоставленной сотовыми операторами. Они проводили добровольное анкетирование пользователей с целью выяснения влияния мобильных устройств на мозговую деятельность человека. В ходе эксперимента также были использованы специальные приложения и измерительные приборы, которые фиксировали уровень воздействия электромагнитных полей при использовании гаджетов в активном режиме и режиме «полёта».

Эксперты утверждают, что при измерении уровня радиации, исходящей при работе мобильных устройств при их использовании в той форме, в которой привыкли пользователи, были получены результаты, в разы превышающие допустимую норму. В принципе, на основе данных показателей вполне допустимо продвижение требования о признании мобильных девайсов незаконными.