ИА «Ореанда-Новости» Российские физики совместно с британскими коллегами разработали модель, которая поможет в несколько раз повысить эффективность наночастиц, используемых для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Reviewe.

Наночастицы применяются для борьбы с раком, а также с инфекционными и неинфекционными заболеваниями. С помощью них, как в «контейнерах» внутрь опухоли доставляются токсины.Или же наночастицы сами служат «орудием убийства» для раковых клеток, вирусов и микробов. В других случаях они выступают «сигналом» к призыву иммунных клеток. Существует ещё один способ борьбы с раком: на участки опухоли наводится лазер, который нагревает наночастицы, и те, в свою очередь, сжигаю опухоль.

Этот способ уже давно используется для борьбы с меланомой и другими формами рака кожи. Но учёные пока не могут точно определить, как управлять их нагревом и каким образом усилить их эффективность.

«Наша модель показывает, что в сравнении с классической формулой максимумы нагрева должны быть на порядок меньше, а получаемый при этом эффект — в два раза больше. Говоря проще, нагревать пораженный участок нужно, к примеру, не десять, а только пять минут», — говорит Алексей Иванов из Уральского федерального университета.

По данным пресс-службы Российского научного фонда, Алексей Иванов и его коллега Филип Кэмп из университета Эдинбурга занимаются изучением свойств таких наночастиц, исследуя разные способы борьбы с онкологией и пытаясь создать идеального «убийцу» рака.

Изменяя размеры наночастиц и силу нагрева, учёные пытались отметить изменения в поведении, скорости и эффективности этих частиц. Исследования показали, что основным фактором поведения наночастиц стало их взаимодействие между собой, которое ранее не учитывалось.

По словам Иванова, их исследования показали, почему часто классические методы прогноза отличаются от данных реальных опытов. Результаты работы учёных позволяют с более высокой точностью предсказывать поведение наночастиц. В скором времени учёные намерены провести первые опыты с реальными частицами.