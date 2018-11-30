ИА «Ореанда-Новости» Дети, находящиеся в утробе матери шевелятся и "пинают" её в живот изнутри не случайно, а для того, чтобы понять, где находится граница между их телом и остальным миром. К такому выводу пришли британские учёные и опубликовали свою статью в журнале Scientific Reports.



"Спонтанные движения и реакция окружающей среды на них, как показывают наблюдения за крысами, крайне важны для развития мозга и формирования правильной "карты тела". Мы выяснили, что это характерно и для человека", — рассказывает Лоренцо Фабрици из университетского колледжа Лондона.

Все матери хорошо знают, что на определенном этапе развития плода их ребёнок начинает проявлять признаки активности, двигаясь внутри их утробы, а именно бьёт их ногами и локтями в живот, что она хорошо ощущает.

По результатам исследований учёные сообщают, что каждый "пинок" и все остальные движения сопровождаются вспышками активности в тех регионах мозга, которые управляют конечностями и отвечают за работу своеобразной "мысленной карты". Она помогает всем людям понимать, где находятся наши руки и ноги и где проходит граница между внешним миром и телом.

Вероятно, мозг будущего младенца постепенно «настраивает» эту карту, двигая ногами и руками, попутно анализируя то, какие тактильные ощущения возникают во время подобных ударов локтями и ногами в живот матери.

Во время экспериментов это проявлялось в том, что в подобные моменты времени в центрах движения спящих младенцев активизировались альфа- и бета-ритмы, связанные с бодрствованием и "осознанной" мозговой деятельностью. Причём чем старше ребёнок, тем слабее были всплески, что сообщает о завершении «настройки» карты движений.