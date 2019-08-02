ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Технологического университета Суинберна в Мельбурне (Австралия) доказали, что. Результаты их исследования опубликованы на сайте Medicalxpress. Для своей научной работы. Добровольцы проходили онлайн-опросы и когнитивные тесты в начале вечеринки и на утро после неё.

По словам учёных, в первую очередь они хотели проверить состояние памяти и когнитивной «исполнительной системы», за которую отвечает работа префронтальных областей коры головного мозга. Специалисты отметили, что данная система ответственна за планирование действий и быстроту реакции.

Результаты исследования показали, что чем более высокая концентрация алкоголя была в выдыхаемом воздухе предыдущей ночью, тем медленнее испытуемые проходили тест. Также превысившие дозу алкоголя добровольцы жаловались на ухудшение самочувствия.

«Мы доказали, что похмелье имеет огромное негативное влияние на повседневную деятельность, ухудшая способность управлять автомобилем, работать, учиться и выполнять другие привычные действия», — отметила доктор Сара Бенсон.

По словам исследователей, они продолжат изучать влияние похмелья на работу мозга, так как это является важным для жизни в Австралии. Сейчас допустимый уровень алкоголя в крови австралийских водителей составляет 0,5 промилле, поэтому автомобилисты могут садиться за руль утром после вечеринки.