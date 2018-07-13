ИА "Ореанда-Новости". Ученые из Австралии предложили использовать новый, разработанный ими оптический метод хранения данных. Исследование проводилось при участии Университета Южной Австралии и Университета Аделаиды. Также в разработке принимали активное участие сотрудники Университета Нового Южного Уэльса. Система хранения, которая будет использовать свет, станет самым энергоэффективным подходом из ныне существующих.

Как сообщается одним из участников исследования, в ходе работы были получены шаблоны, основанные на применение флуоресценции, с помощью которых информация для записи представлялась в цифровом виде. Далее с помощь маломощных лазеров проводилось облучение нанокристаллов соли столь малых, что их не способно различить человеческое зрение. Светоизлучающая способность таких кристаллов позволяет записывать данные и считывать их за считанные секунды.

По словам Ника Рисена, доктора Университета Южной Австралии, данная технология хранения информации станет серьезным конкурентом для уже ставших традиционными Blu-Ray дискам и твердотельным накопителям типа SSD. Напомним, что такие системы пришли на смену DVD дискам из 2000х годов, которых вполне хватало для нужд пользователей еще 18 лет назад. С тех пор при постоянном увеличении количества информации в мире, с 18 эксабайт до 40 зеттабайт, носители старого типа перестали соответствовать запросам современных реалий.

Как стало известно, оптический метод хранения будет отличаться встроенной многоуровневостью. Тот факт, что в кристаллах можно будет хранить несколько различных бит в одно и то же время, говорит о том, что технологии типа тайеринг потеряют свою актуальность уже в ближайшем будущем. Все это стало возможным благодаря применению различных способов облучения нанокристаллов соли. Энергоэффективность системы во многом будет зависеть от вида применяемого лазера. Маломощные лазеры позволяют решить сразу несколько проблем: значительно снизить затраты на облучение и быть более практичными в применении из-за малых габаритов. Интегрированные электронные системы будут хранить оптические данные и давать возможность их перезаписи.

По словам экспертов, нанокристаллы, встроенные в полимеры различного типа или стекло, станут новым этапом в разработке 3D-хранилищ.

На сегодняшний день продолжаются активные разработки в области хранения данных. Ученые со всего мира находятся в поисках альтернативных методов, которые позволят сохранять информацию наиболее эффективным способом. Этого требует ежегодное увеличение объемов производимой информации примерно на 30% по сравнению с предшествующим годом. Ранее компанией Microsoft анонсировалась система записи данных в ДНК-цепи. Выход на рынок по плану произойдет в 2020 году.