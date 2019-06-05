Эксперты отмечают, что это может произойти из-за климатических изменений. Учёные подчёркивают, что глобальное потепление – это самая серьёзная угроза для Земли после ядерной войны.В докладе исследователей сказано, что, если все страны мира откажутся от поиска других источников энергии, то уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.А к 2050 году средняя температура на планете поднимется на три градуса, что приведёт к разрушению ледового покрова, засухе и гибели лесов. Всё это приведёт к полной гибели цивилизации.