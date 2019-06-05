05.06.2019, 16:05
Учёные из Австралии заявили о скорой гибели цивилизации
ИА «Ореанда-Новости». Австралийские специалисты из центра Breakthrough - National Centre for Climate Restoration пришли к выводу, что всё человечество может погибнуть уже к 2050 году, пишут РИА Новости.
Эксперты отмечают, что это может произойти из-за климатических изменений. Учёные подчёркивают, что глобальное потепление – это самая серьёзная угроза для Земли после ядерной войны.
В докладе исследователей сказано, что, если все страны мира откажутся от поиска других источников энергии, то уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.
А к 2050 году средняя температура на планете поднимется на три градуса, что приведёт к разрушению ледового покрова, засухе и гибели лесов. Всё это приведёт к полной гибели цивилизации.
Эксперты отмечают, что это может произойти из-за климатических изменений. Учёные подчёркивают, что глобальное потепление – это самая серьёзная угроза для Земли после ядерной войны.
В докладе исследователей сказано, что, если все страны мира откажутся от поиска других источников энергии, то уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.
А к 2050 году средняя температура на планете поднимется на три градуса, что приведёт к разрушению ледового покрова, засухе и гибели лесов. Всё это приведёт к полной гибели цивилизации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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