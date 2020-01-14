Так, яичный белок в продукте заменили на растительный аналог, аквафабу, который получили после отпаривания бобовых структур: нута, гороха, фасоли. Себестоимость аквафабы в два раза ниже животного белка.По органолептическим показателям новый майонез идентичен обычному, при этом его могут есть вегетарианцы, веганы, постящиеся и люди с пищевой аллергией. Добавляя различные приправы в соус, можно добиться других вкусов.