14.01.2020, 16:57
Учёные из Белгорода придумали майонез для веганов
ИА «Ореанда-Новости». В белгородском университете учёные создали вегетарианский майонез, пишет «Российская газета».
Так, яичный белок в продукте заменили на растительный аналог, аквафабу, который получили после отпаривания бобовых структур: нута, гороха, фасоли. Себестоимость аквафабы в два раза ниже животного белка.
По органолептическим показателям новый майонез идентичен обычному, при этом его могут есть вегетарианцы, веганы, постящиеся и люди с пищевой аллергией. Добавляя различные приправы в соус, можно добиться других вкусов.
Так, яичный белок в продукте заменили на растительный аналог, аквафабу, который получили после отпаривания бобовых структур: нута, гороха, фасоли. Себестоимость аквафабы в два раза ниже животного белка.
По органолептическим показателям новый майонез идентичен обычному, при этом его могут есть вегетарианцы, веганы, постящиеся и люди с пищевой аллергией. Добавляя различные приправы в соус, можно добиться других вкусов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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