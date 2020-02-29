29.02.2020, 09:12
Учёные из Бразилии смогли расшифровать геном коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Исследователи сумели дать расшифровку генома новой формы пневмонии, которую выявили у бразильской пациентки. Об этом сообщает научная лаборатория министерства здравоохранения Бразилии Института Адольфа Лутца.
Расшифровка была получена учёными спустя двое суток после регистрации на территории государства первого случая заражения коронавирусом. В работе над исследованием бразильским учёным помогали медики из университета Сан-Паулу и эксперты из Оксфорда.Исследователи предполагают, что данное открытие может значительно ускорить создание вакцины от смертельного коронавируса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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