ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи сумели дать расшифровку генома новой формы пневмонии, которую выявили у бразильской пациентки. Об этом сообщает научная лаборатория министерства здравоохранения Бразилии Института Адольфа Лутца.

Расшифровка была получена учёными спустя двое суток после регистрации на территории государства первого случая заражения коронавирусом. В работе над исследованием бразильским учёным помогали медики из университета Сан-Паулу и эксперты из Оксфорда.

Исследователи предполагают, что данное открытие может значительно ускорить создание вакцины от смертельного коронавируса.