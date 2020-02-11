ИА «Ореанда-Новости». Канадские учёные нашли новый вид тираннозавра, который жил на Земле около 80 миллионов лет назад, пишут «Известия».



Новый вид назвали Thanatotheristes degrootorum — «Жнец смерти». Учёные отмечают, что находка значима тем, что она восполняет пробел в понимании человеком эволюции тираннозавра.



Thanatotheristes degrootorum главным образом отличается от других тираннозавров особенностями черепа, наиболее заметное — вертикальные линии на верхней челюсти. Череп нашёл в горах фермер и палеонтолог-любитель Джон Де Грут во время прогулки.