ИА «Ореанда-Новости». Учёные России и Китая определили шесть направлений сотрудничества в рамках подписанного между Российской академией наук (РАН) и Академией наук Китая (КАН), сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев журналистам после подписания 19 июля в Москве.

Сотрудничество будет охватывать такие области, как изучение мозговой деятельности, изучение Тибетского плато. Планируются также совместные военно-морские экспедиции - в Южно-Китайское море и Восточную Арктику - для установления источников выбросов метана.

«Третье направление сотрудничества связано с созданием и использованием сверхмощных лазеров. Мы договорились, что это будет наша первая двусторонняя встреча в этом году в Шанхае, где мы обсудим создание сверхмощных лазеров на уровнях петаватт и эксватт », - сказал Сергеев.

Он также отметил, что в наступающем году начнётся работа в форме симпозиумов, мозговых штурмов, и в будущем это будет переведено в плоскость конкретного финансирования конкретных проектов.

Согласно сообщению, китайская сторона выразила заинтересованность в исследовании Арктики вместе с российскими коллегами с целью обеспечения бесперебойного плавания по Северному морскому пути и сохранения дикой природы региона.