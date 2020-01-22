22.01.2020, 10:10
Учёные из РФ заявили о том, что придумали технологию печати гибких аккумуляторов
ИА «Ореанда-Новости». В последнее время несколькими большими компаниями были представлены гибкие смартфоны, однако пока что их можно обозначить только лишь, как складные устройства. Благодаря разработкам, которыми занимались специалисты из России, в ближайшие годы смогут стать реальностью даже самые смелые концепты. Для этих целей специалистами был придуман новый тип аккумуляторов.
Согласно проекту, который был предложен представителями российского Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, новые аккумуляторы для телефонов планируют создавать, применяя печать на струйном принтере. Исследователями в качестве чернил предложено применять смесь из частиц на основе кобальта с повышенным содержанием лития, никеля и марганца, имеющих размер 400 нанометров. Также планируется при создании новых аккумуляторов для использование связующих веществ и токопроводящих добавок.
По словам Дениса Колчанова, работающего аспирантом в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, в современной промышленности получается создавать электроды, имеющих толщину в 100 микрометров.
По его словам, учёным, представляющим Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, удалось снизить данные показатель до 5 микрометров - в двадцать раз. Благодаря этому значительно уменьшится размер батареи, состоящей из чередующихся слоев электродом, между которыми расположен электролит. При этом, отмечено специалистом, удельная ёмкость батареи остаётся прежней.
Учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, заявили, что при выборе струйных принтеров руководствовались экономичным расходом чернил, что важно для того, чтобы технологии сделать масштабными. Планируется, что уже через несколько лет будет создан на основе данных электродов промышленный образец. Для этой цели учёным необходимо лишь отыскать подходящий токопроводящий материал.
Учёные также заявляют, что их разработку можно будет применять для того, чтобы создавать миниатюрные элементы питания для электроники в космических аппаратах и биоимплантов. Тонкие электроды можно будет также применять для более емких аккумуляторов, размеры которых останутся прежними.
Согласно проекту, который был предложен представителями российского Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, новые аккумуляторы для телефонов планируют создавать, применяя печать на струйном принтере. Исследователями в качестве чернил предложено применять смесь из частиц на основе кобальта с повышенным содержанием лития, никеля и марганца, имеющих размер 400 нанометров. Также планируется при создании новых аккумуляторов для использование связующих веществ и токопроводящих добавок.
По словам Дениса Колчанова, работающего аспирантом в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики, в современной промышленности получается создавать электроды, имеющих толщину в 100 микрометров.
По его словам, учёным, представляющим Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, удалось снизить данные показатель до 5 микрометров - в двадцать раз. Благодаря этому значительно уменьшится размер батареи, состоящей из чередующихся слоев электродом, между которыми расположен электролит. При этом, отмечено специалистом, удельная ёмкость батареи остаётся прежней.
Учёные из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, заявили, что при выборе струйных принтеров руководствовались экономичным расходом чернил, что важно для того, чтобы технологии сделать масштабными. Планируется, что уже через несколько лет будет создан на основе данных электродов промышленный образец. Для этой цели учёным необходимо лишь отыскать подходящий токопроводящий материал.
Учёные также заявляют, что их разработку можно будет применять для того, чтобы создавать миниатюрные элементы питания для электроники в космических аппаратах и биоимплантов. Тонкие электроды можно будет также применять для более емких аккумуляторов, размеры которых останутся прежними.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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