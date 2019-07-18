ИА «Ореанда-Новости» Медики рассказали о новом заболевании, которое могут переносить клещи, речь идёт о бабезиозе. Об этом сообщила старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

Медики предупреждают, что бабезиоз является инвазивным, трансмиссивным заболеванием, которое характерно симптомами, напоминающими грипп. При бабезиозе может повыситься температура и появиться кашель и ломота в теле. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Шведское радио.

Врач отметила, что для здорового человека заболевание не представляет опасности, и вскоре пройдёт само собой. Однако паразиты могут остаться в организме человека на несколько лет. При этом если иммунитет слабый, не исключена вероятность летального исхода.

Для защиты от заболевания следует соблюдать правила защиты от клещей, носить закрытую одежду, а после прогулок проверять участки тела.