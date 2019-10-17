ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Томского политехнического университета создали экономичные и компактные водоочистные комплексы, пишут «Известия».



Сегодня, как утверждает ООН, около двух миллиардов человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. Томские учёные смогли сделать такие очистные сооружения, благодаря которым очищенная вода попадает прямо в сеть водоснабжения, а не на крупные водоочистные станции.



Уникальность разработки состоит в том, что такие комплексы экономичны и значительно сокращают потребление электроэнергии и воды. Плюс ко всему у такой системы есть система удалённого контроля.