ИА «Ореанда-Новости». Британские учёные обнаружили и доказали наличие связи между курением и нарушением психического здоровья.

Статья с исследованием опубликована в журнале Psychological Medicine.

По выводам, сделанным исследователями, следует, что никотин приводит к нарушениям в работе необходимых здоровому человеку серотонина и дофамина. Британские учёные убедились в том, что курение удваивает риски появления у человека шизофрении и депрессии.

Учёные анализировали образцы ДНК свыше полумиллиона британцев.

На данный момент известно, что от шизофрении страдает почти 21 миллион человек. Большая половина из них либо получает неверное лечение, либо вовсе остаётся с болезнью один на один.

Генетики призвали отказаться от курения, так как процесс появления признаков психических расстройств очень медленный и незаметный. Однако избавиться от недугов не так просто.