18.03.2020, 09:55
Учёные МГУ создадут вакцину от COVID-19 за 3 месяца
ИА «Ореанда-Новости». Как заявляет декан биологического факультета МГУ Михаил Кирпичников, для создания вакцины за 3 месяца от правительства потребуется достаточный уровень поддержки в виде финансирования.
Также представитель отделения вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова добавила, что специалистами уже была создана технология получения сферических частиц на базе безопасного для человека вируса табачной мозаики. Поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том числе и белок коронавируса нового типа SARS-COV-2, который и был причиной пандемии COVID-19. При всём этом, частицы являются полностью биоразлагаемыми и безвредно выводятся из организма.
Также представитель отделения вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова добавила, что специалистами уже была создана технология получения сферических частиц на базе безопасного для человека вируса табачной мозаики. Поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том числе и белок коронавируса нового типа SARS-COV-2, который и был причиной пандемии COVID-19. При всём этом, частицы являются полностью биоразлагаемыми и безвредно выводятся из организма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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