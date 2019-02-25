25.02.2019, 13:57
Учёные на Камчатке нашли новый способ прогнозировать землетрясения
ИА «Ореанда-Новости». Руководитель Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров представил новый метод предупреждения землетрясений и извержений вулканов. Об этом сообщают РИА Новости.
По его словам, новый способ основывается на быстрой регистрации и анализе сейсмического события, которое уже началось. Озеров также рассказал, что уже есть наработки для предупреждения последствий извержений вулканов, которые на Камчатке представляют особую угрозу.
Озеров рассказал, что новый метод основан на временном промежутке между началом землетрясения и подходом разрушительной сейсмической волны к населённым пунктам. Для этого нужно будет создать сейсмостанции в акватории Авачинского залива и вдоль восточного побережья Камчатки.
Таким образом, начало землетрясения будет зафиксировано на такой станции. Если окажется, что его мощность опасна для региона, будет отправлен сигнал тревоги. При таком способе о разрушительной сейсмической активности станет известно за 20-150 секунд до её подхода.
После этого запустятся устройства, которые заблокируют опасные производства, а люди смогут быстро эвакуироваться.
По словам Озерова, стоимость строительства такого комплекса оценивается примерно в 10 миллиардов рублей.
В МЧС сообщают, что, если в регионе не будет оперативного оповещения, то при 9-балльном землетрясении в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске число погибших составит 36 тысяч человек, а количество сильно раненных – 65 тысяч человек. При этом отмечается, что в течение последних 300 лет в этом регионе землетрясения такой силы были около пяти раз.
На днях стало известно, что на Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,8 баллов. Эпицентр наиболее сильного из них находился в 112 километрах от ближайшего населённого пункта — села Никольского Алеутского района.
По его словам, новый способ основывается на быстрой регистрации и анализе сейсмического события, которое уже началось. Озеров также рассказал, что уже есть наработки для предупреждения последствий извержений вулканов, которые на Камчатке представляют особую угрозу.
Озеров рассказал, что новый метод основан на временном промежутке между началом землетрясения и подходом разрушительной сейсмической волны к населённым пунктам. Для этого нужно будет создать сейсмостанции в акватории Авачинского залива и вдоль восточного побережья Камчатки.
Таким образом, начало землетрясения будет зафиксировано на такой станции. Если окажется, что его мощность опасна для региона, будет отправлен сигнал тревоги. При таком способе о разрушительной сейсмической активности станет известно за 20-150 секунд до её подхода.
После этого запустятся устройства, которые заблокируют опасные производства, а люди смогут быстро эвакуироваться.
По словам Озерова, стоимость строительства такого комплекса оценивается примерно в 10 миллиардов рублей.
В МЧС сообщают, что, если в регионе не будет оперативного оповещения, то при 9-балльном землетрясении в Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске число погибших составит 36 тысяч человек, а количество сильно раненных – 65 тысяч человек. При этом отмечается, что в течение последних 300 лет в этом регионе землетрясения такой силы были около пяти раз.
На днях стало известно, что на Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,8 баллов. Эпицентр наиболее сильного из них находился в 112 километрах от ближайшего населённого пункта — села Никольского Алеутского района.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии