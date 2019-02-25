По его словам, новый способ основывается на быстрой регистрации и анализе сейсмического события, которое уже началось. Озеров также рассказал, что уже есть наработки для предупреждения последствий извержений вулканов, которые на Камчатке представляют особую угрозу.. Для этого нужно будет создать сейсмостанции в акватории Авачинского залива и вдоль восточного побережья Камчатки.Таким образом, начало землетрясения будет зафиксировано на такой станции. Если окажется, что его мощность опасна для региона, будет отправлен сигнал тревоги. При таком способе о разрушительной сейсмической активности станет известно за 20-150 секунд до её подхода.После этого запустятся устройства, которые заблокируют опасные производства, а люди смогут быстро эвакуироваться.При этом отмечается, что в течение последних 300 лет в этом регионе землетрясения такой силы были около пяти раз.На днях стало известно, что на Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,8 баллов. Эпицентр наиболее сильного из них находился в 112 километрах от ближайшего населённого пункта — села Никольского Алеутского района.