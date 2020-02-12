ИА «Ореанда-Новости» . Американские исследователи нашли безопасную и эффективную альтернативу использованию химических антидепрессантов. Об этом сообщает издание «Planet Today».

Учёные в ходе клинических исследователей обнаружили влияние бактерий Mycobacterium vaccae на мозг человека. Воздействие данных почвенных микробов схоже с действием на организм антидепрессантов.

Бактерии оказывают стимулирующее воздействие на повышение уровня цитокинов, а также повышают выделением серотонина – так называемого «гормона счастья». Первый клинические испытания бактерий уже показали отличные результаты.