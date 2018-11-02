ИА «Ореанда-Новости» Учёные с помощью Большого адронного коллайдера нашли новую частицу, поставившую под сомнение существующие законы физики, масса которой в тридцать раз больше протона. Эта находка приблизила науку к открытию так называемой Новой физики, частично опровергающей привычные физические законы.

В Большом адронном коллайдере сталкиваются пучки протонов, которые в результате столкновения порождают огромное количество новых частиц. Большая их часть уже известна и не опровергает стандартную модель. Обнаружить в таком потоке частиц новые - большой и долгий труд по накоплению статистического материала. Новой частице пока не дали название, так как она не перешла границу количества сигм, необходимую для неопровержимого доказательства её существования, хоть и вплотную подошла к уровню "обнаружение", достигнув значения 2,9 сигмы.

В последнее время подобных находок становится все больше. С каждым годом количество частиц, найденных с помощью Большого адронного коллайдера, увеличивается, но, к сожалению, пока не дает нужного объема информации для формулировки новых законов природы. Несмотря на это, некоторые особо увлечённые учёные утверждают, что новые открытия должны произойти в ближайшем будущем, нужно только подождать несколько лет.

В любом случае, количество аномалий, не входящих в понятия современной физики, постоянно растет. Взять хотя бы самую известную из них - Бозон Хиггса, чья масса равна 125 ГэВ (гигаэлектронвольт - масса измерения веса элементарных частиц). Бозон считается самой большой существующей частицей, открытой за всю историю существования физики.

С момента открытия Бозона Хиггса учёные не теряют надежду опровергнуть существующую физику, которая не может объяснить многие зафиксированные явления. Например, она не может объяснить массу нейтрино или причину, по которой во Вселенной находится разное количество материи и антиматерии. Современная наука по количеству открытий сильно ушла вперед, но объяснить некоторые из них на данном этапе, обладая доступными современности знаниями, невозможно. Потому учёные так тяготеют к Новой физике. Ведь, чем дальше будет двигаться наука, тем больше сможет познать человечество, тем дальше мы продвинемся в изучении мира, в котором живем.