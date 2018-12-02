Исследование было опубликовано в журнале Current Biology. Всего в эксперименте приняли участие 24 пациентов, которые страдают от эпилепсии. Отмечается, что все участники исследования ждали операции в больнице.К мозгу пациентов подключили провода, чтобы обнаружить источник приступов.При этом некоторые из участников эксперимента заявили о переменах в настроении сразу же. Изменения они почувствовали моментально, как только медики начали стимуляцию мозга. Отмечается, что стимуляция длилась всего пару минут. При этом с её окончанием закончился и эффект.Специалисты уверены, что их исследование говорит о том, что депрессию можно вылечить при помощи глубокой стимуляции мозга.Ранее учёные пришли к выводу, что лечение тестостероном поможет мужчинам справиться с депрессией. Сейчас, по данным специалистов, около 100 миллионов мужчин со всей планеты страдают от этого психического расстройства. Был проведён эксперимент и оказалось, что наибольшая эффективность в уменьшении депрессивных симптомов была выявлена у мужчин, которые получали наиболее высокие дозы гормона. Однако к однозначному выводу эксперты так и не пришли, пока такой метод лечения массово не рекомендуется.