02.12.2018, 16:14
Учёные нашли эффективный способ избавиться от депрессии
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты выяснили, что техника прямой электрической стимуляции области мозга, находящейся над глазами, может помочь сразу избавиться от депрессии.
Исследование было опубликовано в журнале Current Biology. Всего в эксперименте приняли участие 24 пациентов, которые страдают от эпилепсии. Отмечается, что все участники исследования ждали операции в больнице.
К мозгу пациентов подключили провода, чтобы обнаружить источник приступов. Учёные простимулировали электричеством несколько областей мозга. Оказалось, что при воздействии на латеральную орбитофронтальную кору несколько пациентов заявили об улучшении настроения.
При этом некоторые из участников эксперимента заявили о переменах в настроении сразу же. Изменения они почувствовали моментально, как только медики начали стимуляцию мозга. Отмечается, что стимуляция длилась всего пару минут. При этом с её окончанием закончился и эффект.
Учёные, желая удостовериться в эффективности и подлинности этого метода, притворились, что эту же зону, однако ток не включали. Пациенты в этом случае никаких изменений не заметили. Специалисты уверены, что их исследование говорит о том, что депрессию можно вылечить при помощи глубокой стимуляции мозга.
При этом учёным пока непонятно, как можно продлить эффект от стимуляции и как можно адаптировать эту методику для пациентов с депрессией, ведь сейчас для этого нужно в буквальном смысле вставить пациенту в мозг провода.
Ранее учёные пришли к выводу, что лечение тестостероном поможет мужчинам справиться с депрессией. Сейчас, по данным специалистов, около 100 миллионов мужчин со всей планеты страдают от этого психического расстройства. Был проведён эксперимент и оказалось, что наибольшая эффективность в уменьшении депрессивных симптомов была выявлена у мужчин, которые получали наиболее высокие дозы гормона. Однако к однозначному выводу эксперты так и не пришли, пока такой метод лечения массово не рекомендуется.
Исследование было опубликовано в журнале Current Biology. Всего в эксперименте приняли участие 24 пациентов, которые страдают от эпилепсии. Отмечается, что все участники исследования ждали операции в больнице.
К мозгу пациентов подключили провода, чтобы обнаружить источник приступов. Учёные простимулировали электричеством несколько областей мозга. Оказалось, что при воздействии на латеральную орбитофронтальную кору несколько пациентов заявили об улучшении настроения.
При этом некоторые из участников эксперимента заявили о переменах в настроении сразу же. Изменения они почувствовали моментально, как только медики начали стимуляцию мозга. Отмечается, что стимуляция длилась всего пару минут. При этом с её окончанием закончился и эффект.
Учёные, желая удостовериться в эффективности и подлинности этого метода, притворились, что эту же зону, однако ток не включали. Пациенты в этом случае никаких изменений не заметили. Специалисты уверены, что их исследование говорит о том, что депрессию можно вылечить при помощи глубокой стимуляции мозга.
При этом учёным пока непонятно, как можно продлить эффект от стимуляции и как можно адаптировать эту методику для пациентов с депрессией, ведь сейчас для этого нужно в буквальном смысле вставить пациенту в мозг провода.
Ранее учёные пришли к выводу, что лечение тестостероном поможет мужчинам справиться с депрессией. Сейчас, по данным специалистов, около 100 миллионов мужчин со всей планеты страдают от этого психического расстройства. Был проведён эксперимент и оказалось, что наибольшая эффективность в уменьшении депрессивных симптомов была выявлена у мужчин, которые получали наиболее высокие дозы гормона. Однако к однозначному выводу эксперты так и не пришли, пока такой метод лечения массово не рекомендуется.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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