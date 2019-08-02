ИА «Ореанда-Новости». Археологи обнаружили на дне Средиземного моряГераклион. Как сообщило издание ScienceAlert, также были. Учёные считают, что открыли

Кроме того, исследователи нашли бронзовые монеты царя Птолемея II (283–246 годы до нашей эры), а также керамическую посуду, находившуюся на борту судов. Открытия стали возможны благодаря использованию сложных сканирующих инструментов, которые могут различать объекты на морском дне, передает «Ридус».

Гераклион располагался при впадении Нила в Средиземное море, в VI—IV веках до н. э. он был главным портом Египта. После строительства Александрии город пришёл в упадок, а в VIII веке вообще был смыт цунами в море.

Французский археолог Франк Годио обнаружил Гераклион в 2000 году. Сначала учёные не могли поверить, что это тот самый легендарный город, основанный Гераклом, где Парис прятал прекрасную Елену от погони Менелая. Однако команда Годио подняла со дна моря около 14 тысяч артефактов — статуй, украшений, посуды, фрагментов рельефов, якорей, надписей, в том числе со словом «Гераклион». В центре подводного города был обнаружен храм Геракла — тот самый, который описал ещё греческий историк Геродот.

А самым эффектным доказательством подлинности Гераклиона стала двухметровая стела из чёрного гранита с распоряжением фараона о взимании 10%-ного налога с греческих ремёсленников. В конце указа было написано, что он выпущен в «Гераклионе-Тонисе». Тонис был вторым названием египетского города. Несмотря на мутную, илистую воду в районе подводных руин Гераклиона, здесь регулярно погружаются дайверы со всего света.