ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Института поиска и исследования Библии сообщили, что обнаружили якоря, которые якобы были сброшены с корабля апостола Павла на Мальте, пишет РИА Новости.



Отмечается, что корабль потерпел крушение примерно в 60-м году нашей эры. С него сбросили четыре якоря, однако судно всё равно село на мель, а корму его разбили волны. Пассажиры корабля спаслись на Мальте.



Учёные утверждают, что водолазы нашли якоря около южного побережья острова в бухте Святого Томаса. Отмечается, что хорошо сохранился только один из якорей.