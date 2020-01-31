ИА «Ореанда-Новости». Специалисты Женевского университета обнаружили новое средство борьбы с вирусами.

Британские учёные совместно со специалистами из университета Женевы обнаружили новое средство, которое должно помочь бороться с вирусными инфекциями. Как утверждают сами учёные, новое лекарство способно справиться с любым вирусом, начиная гриппом и заканчивая коронавирусом нового типа. О новом средстве учёные рассказали в журнале Science Advances.

Специалисты модифицировали молекулы сахара так, что они могут разрушать различные вирусы посредством простого контакта. В отличие от других подобных средств, это не принесёт вреда человеку.

Учёные считают, что если получится перейти к конкретному применению лекарства, то этот шаг будет иметь глобальное значение.