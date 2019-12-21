ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные обнаружили в кофеине новые полезные свойства.

По результатам исследований американских учёных из Иллинойского университета, кофеин может помочь с ликвидацией последствий неправильного питания. Исследователи обнаружили в кофеине свойства, которые помогают замедлить отложение липидов и снизить уровень триглицеридов. Результаты исследования опубликованы на сайте MedicalXpress.

Учёные провели эксперимент на крысах. Те особи, которые получали кофеин из чая мате, набрали меньше веса и накопили меньше жира, по сравнению с крысами, получавшими чай без кофеина. Количество кофеина, который потребляли подопытные, равнялся четырём чашкам кофе для человеческого организма.

Учёные отметили важность этого исследования. Теперь им предстоит понять, как чай мате и кофеин могут помочь в борьбе с избыточным весом и ожирением.