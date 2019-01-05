ИА «Ореанда-Новости» Австралийские учёные из университета Квинсленда открыли новый метод борьбы с раком кожи. Исследователи нашли способ, как «отключить» клетки, которые обеспечивают кровоснабжение опухоли. Если остановить приток крови к опухоли, то образования просто не смогут расти.

Как выяснили специалисты, эту функцию выполняет группа стволовых клеток, для того, чтобы остановить распространение рака, эти клетки необходимо уничтожить.

«Если вы избавитесь от этих стволовых клеток, то кровеносные сосуды не будут образовываться, а опухоли не будут расти или распространяться в другие места», — рассказал руководитель исследования профессор Киараш Хосротеграни. Это поможет исключить возможность распространения меланомы распространяться от кожи к другим частям тела, ведь именно этот процесс является главной угрозой для жизни человека.

«Кровеносные сосуды жизненно важны, потому что опухоли не могут без них расти и распространяться. Если избавиться от стволовых клеток, формирующих новую систему кровоснабжения, можно остановить развитие и рост новообразований», - добавил профессор.

«Мы знаем, что до того, как опухоли распространились в такие места, как лимфатические узлы или лёгкие, организм начинает выращивать дополнительные кровеносные сосуды в этих областях — словно готовит специальные «ниши» для рака», — заявляет доктор Джатина Патела. В дальнейшем учёные планируют сфокусироваться на исследовании методов, с помощью которых можно будет блокировать эти «ниши».

Онкологи сообщают, что новый метод отлично подходит для борьбы с раком на ранних стадиях заболевания. Также этот метод сможет обеспечить стойкую ремиссию тем пациентам, у которых новообразования были удалены хирургическим путем.

Ранее российские физики совместно с британскими коллегами разработали модель, которая поможет в несколько раз повысить эффективность наночастиц, используемых для лечения рака. Исследование физиков поможет увеличить эффективность способа борьбы с раком, при котором на участки опухоли наводится лазер, который нагревает наночастицы, и те, в свою очередь, сжигаю опухоль.