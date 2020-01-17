ИА «Ореанда-Новости». В США учёные нашли останки скорпиона, возраст которых оценивается более чем в 430 миллионов лет, пишет «МК».



Находку обнаружили в городе Уокешо в штате Висконсин. Учёные утверждают, что нашли древнейшего представителя класса паукообразных из известных современной науке.



Отмечается, что скорпионов относят к одним из первых живых существ, которые во время эволюции перешли на полностью сухопутный образ жизни. Однако найденные останки скорее всего принадлежат к существу, которое жило ещё в море.



Учёные говорят, что древнейшее насекомое обладало и главным «символом» этих животных — тонким хвостом с ядовитым жалом.