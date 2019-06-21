ИА «Ореанда-Новости» Исследователи из американского штата Аризона выявили самый лёгкий способ снизить давление у человека.

Оказывается, чтобы избавиться от гипертонии нужно всего лишь как следует высыпаться, не менее 7-9 часов.

О том, что именно плохой сон является основной причиной повышения давления, медики установили путём эксперимента. Для этого пригласили 300 добровольцев старше 25 лет.

Волонтерам надели специальные браслеты, с помощью которых учёные определяли состояние испытуемых. Выяснилось, что у тех, кто плохо спал, давление повышалось. И наоборот: здоровый сон помогал гипертоникам привести давление в норму.