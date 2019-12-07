ИА «Ореанда-Новости». Исследователи назвали недавно открытую причину образования опухолей.

Специалисты провели очередное исследование, в котором обнаружили ещё одну причину возникновения рака. Как оказалось, дело не только в онкогенах или генах-супрессорах. Исследование опубликовано в издании British Journal of Cancer.

Исследователи пришли к выводу, что на развитие рака влияют различные вариации ДНК. То есть, некодируемая часть ДНК, известная также под названием «мусорная ДНК», может влиять на возникновение онкологических заболеваний. Эти вариации чаще всего встречаются в тех регионах ДНК, которые призваны отвечать за иммунную систему.

Это может помочь в профилактике рака, так как улучшит генетическое сканирование, которое проводится для обнаружения рисков развития заболеваний.