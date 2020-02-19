ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Университета Миссури выяснили, что пластиковая посуда, которая не содержит бисфенол А, редставляет такую же угрозу для здоровья человека, что и аналоги, в которых есть опасные вещества, пишет РИА Новости.



Учёные изучили влияние бисфенола S (BPS), заменителя бисфенола А, на плаценту мышей. Тем самым они смоделировали влияние вредных химических элементов на беременных женщин и нерождённых детей.



Оказалось, что BPS в крови матери может передаваться плоду через плаценту. Это вещество уменьшает количество серотонина в плаценте, который нужен для развития мозга у эмбриона. Бисфенол А, в свою очередь, может стать причиной таких гормональных нарушений, как рак, ожирение и бесплодие.