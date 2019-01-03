ИА «Ореанда-Новости» Учёные из университета Торонто обнаружили в кишечнике человека иммунные клетки, которые способны устранить воспалительные процессы внутри мозга и предотвратить развитие рассеянного склероза. Об исследовании говориться в журнале Cell.

«Если мы поймем, что заставляет эти иммунные клетки вести себя подобным образом, у нас появится возможность лечить рассеянный склероз, манипулируя микрофлорой кишечника. Подобный подход может оказаться более простым и действенным, чем создание лекарств, которые ещё нужно заставить проникнуть в мозг», — рассказала Джен Гоммерман из университета Торонто.

Рассеянный склероз является хроническим аутоиммунным заболеванием, при котором иммунные клетки начинают атаковать оболочку нервных волокон, так называемый миелин. Без миелина нервы хуже проводят сигнал и начинают "замыкать". Болезнь неизлечима, и её течение непредсказуемо, по данным ВОЗ сегодня от этого заболевания страдают 2,3 миллиона человек.

Джен Гоммерман и её коллеги открыли принцип, который объясняет возникновение рассеянного склероза и других аутоиммунных болезней мозга, он также может помочь в борьбе с этими болезнями.Открытие произошло случайно, учёные изучали функции антител, которые производят B-лимфоциты, обитающие в кишечнике человека. Исследователи заметили связь между этими антителами и воспалениями в мозге, которые возникают при рассеянном склерозе. Биологи заметили, что в экскрементах больных рассеянным склерозом содержалось мало антител. Учёные предположили, что кишечные В-клетки способны проникать в нервную ткань человека и подавлять там воспаления.

Свою гипотезу исследователи проверили на мышах. Они вывели специальную породу грызунов, в чьих кишечниках можно было произвольно менять число В-клеток. В результате экспериментов биологи пришли к выводу, что увеличение числа этих телец и ускорение их проникновения в мозг действительно подавляло воспаления в нервной ткани и препятствовало повреждению миелина. Следующей задачей учёных стало выяснение причин, которые влияют на количество В-клеток и их передвижение по организму. Исследователи считают, что если связь между кишечником, В-клетками и рассеянным склерозом существует, то на развитие болезни могут влиять не только инфекции и генетические сбои, но и неправильное питание.