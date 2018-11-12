Отмечается, что учёные создали организм, который сможет оказывать влияние на соли, обнаруженные в почве Марса. Бактерия будет взаимодействовать с химическим соединением перхлорат.Эту бактерию смогли получить после того, как поместили раствор, содержащий соль, в биореактор с искусственными бактериями. Полученное соединение разложилось на кислород, хлорид, а также строительные белки. Кислород получилось собрать. Отмечается, что, если это открытие окажется достаточно эффективным, планы NASA по освоению Марса окажутся реальностью. Сейчас обсуждается проект по отправке на Красную планету первых колонизаторов уже через десять лет.При этом ранее. Специалисты проверили версию астрономов о терраформировании, то есть приведения состояния планеты к образованию атмосферы и условий окружающей среды, пригодной для развития живых организмов. Оказалось, что предпосылок к изменению газовой оболочки планеты нет.В начале октября руководитель Роскосмоса России Дмитрий Рогозин встретился в Москве с директором NASA Джимом Брайденстайном. На встрече речь шла о сотрудничестве России и США в освоении космоса, в том числе Луны и Марса. Об исследованиях Красной планеты говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, в недалёком будущем Россия запустит миссию в сторону Марса.