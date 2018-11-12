12.11.2018, 18:06
Учёные нашли способ добывать кислород на Марсе
ИА «Ореанда-Новости». Британские учёные из Университета Эксетера смогли создать специальную модифицированную бактерию для Марса, которая может высвободить кислород на планете, тем самым сделав ее пригодной для жизни, сообщает The Daily Mail.
Отмечается, что учёные создали организм, который сможет оказывать влияние на соли, обнаруженные в почве Марса. Бактерия будет взаимодействовать с химическим соединением перхлорат. Учёные рассказали, что на Марсе в верхнем слое почвы есть один процент перхлората, который токсичен для людей, но из него можно высвободить кислород.
Эту бактерию смогли получить после того, как поместили раствор, содержащий соль, в биореактор с искусственными бактериями. Полученное соединение разложилось на кислород, хлорид, а также строительные белки. Кислород получилось собрать. Отмечается, что, если это открытие окажется достаточно эффективным, планы NASA по освоению Марса окажутся реальностью. Сейчас обсуждается проект по отправке на Красную планету первых колонизаторов уже через десять лет.
При этом ранее американские учёные заявили о том, что заселить Марс в ближайшем будущем невозможно. Специалисты проверили версию астрономов о терраформировании, то есть приведения состояния планеты к образованию атмосферы и условий окружающей среды, пригодной для развития живых организмов. Оказалось, что предпосылок к изменению газовой оболочки планеты нет. Оболочка Марса на 96% состоит из углекислого газа, атмосфера Красной планеты разрежена почти в 170 раза сильнее, чем на Земле.
В начале октября руководитель Роскосмоса России Дмитрий Рогозин встретился в Москве с директором NASA Джимом Брайденстайном. На встрече речь шла о сотрудничестве России и США в освоении космоса, в том числе Луны и Марса. Об исследованиях Красной планеты говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, в недалёком будущем Россия запустит миссию в сторону Марса.
Отмечается, что учёные создали организм, который сможет оказывать влияние на соли, обнаруженные в почве Марса. Бактерия будет взаимодействовать с химическим соединением перхлорат. Учёные рассказали, что на Марсе в верхнем слое почвы есть один процент перхлората, который токсичен для людей, но из него можно высвободить кислород.
Эту бактерию смогли получить после того, как поместили раствор, содержащий соль, в биореактор с искусственными бактериями. Полученное соединение разложилось на кислород, хлорид, а также строительные белки. Кислород получилось собрать. Отмечается, что, если это открытие окажется достаточно эффективным, планы NASA по освоению Марса окажутся реальностью. Сейчас обсуждается проект по отправке на Красную планету первых колонизаторов уже через десять лет.
При этом ранее американские учёные заявили о том, что заселить Марс в ближайшем будущем невозможно. Специалисты проверили версию астрономов о терраформировании, то есть приведения состояния планеты к образованию атмосферы и условий окружающей среды, пригодной для развития живых организмов. Оказалось, что предпосылок к изменению газовой оболочки планеты нет. Оболочка Марса на 96% состоит из углекислого газа, атмосфера Красной планеты разрежена почти в 170 раза сильнее, чем на Земле.
В начале октября руководитель Роскосмоса России Дмитрий Рогозин встретился в Москве с директором NASA Джимом Брайденстайном. На встрече речь шла о сотрудничестве России и США в освоении космоса, в том числе Луны и Марса. Об исследованиях Красной планеты говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, в недалёком будущем Россия запустит миссию в сторону Марса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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