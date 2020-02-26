ИА «Ореанда-Новости» . Нидерландские исследователи разработали медицинское устройство «электронный нос», которое по дыханию пациента способно диагностировать наличие у него синдрома Баррета. Данный синдром часто приводит к развитию рака пищевода и является первым признаком этого смертельного заболевания.

По данным британской организации по изучению раковых опухолей, риск развития рака у пациентов с синдромом Барретта в 11 раз выше, чем у всех остальных. Новое устройство позволят выявить синдром и первые признаки рака с помощью анализа запаха от дыхания пациента. Пробу, полученную с помощью «электронного носа», в дальнейшем обрабатывает система искусственного интеллекта, которая идентифицирует синдром Барретта.

Учёные планируют провести исследование на тысячи пациентов, что значительно увеличит точность теста и позволит применять устройство в медицинской практике.