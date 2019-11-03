ИА «Ореанда-Новости» Защитить ДНК практически от любого воздействия радиации может специальный белок, который есть в организме тихоходок. Учёные из Калифорнии работают над тем, чтобы внедрять его в организм человека. Особый белок защищает ДНК от воздействия излучений и подавляет повреждения. В таком случае норма «безопасного» облучения может достигать уровня, который в тысячу раз превышает летальную для человека дозу.

Подобный эксперимент уже проводили учёные из Японии в 2016 году, тогда удалось на треть повысить степень устойчивости человеческих клеток к радиации.