03.11.2019, 16:18
Учёные нашли способ сделать людей неуязвимыми к радиации
ИА «Ореанда-Новости» Защитить ДНК практически от любого воздействия радиации может специальный белок, который есть в организме тихоходок. Учёные из Калифорнии работают над тем, чтобы внедрять его в организм человека. Особый белок защищает ДНК от воздействия излучений и подавляет повреждения. В таком случае норма «безопасного» облучения может достигать уровня, который в тысячу раз превышает летальную для человека дозу.
Подобный эксперимент уже проводили учёные из Японии в 2016 году, тогда удалось на треть повысить степень устойчивости человеческих клеток к радиации.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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