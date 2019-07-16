ИА «Ореанда-Новости». Гарвардский университет разработал способ, который может работать и помогать выживать на Красной планете.

Согласно новой концепции терраформинга, необходимо покрыть обширные участки водной поверхности куполами из силикатного аэрогеля. Это позволит одновременно повышать температуру под такими структурами примерно до нуля градусов, блокируя избыточное УФ-излучение и обеспечивая пропускание видимого света, достаточного для фотосинтеза. Новая идея выгодно отличается от других предложенных вариантов относительной простоты реализации, пишут авторы в журнале Nature Astronomy.

В течение многих десятилетий человечество мечтало изменить марсианский климат, чтобы сделать его пригодным для жизни. Первым, кто предложил научный подход к терраформированию Марса, был американский астроном Карл Саган, который в своей статье 1971 года описал идею о том, что испарение ледяных шапок Северного полюса может повысить глобальную температуру на планете из-за парникового эффекта и значительно увеличить вероятность появления резервуаров с водой.