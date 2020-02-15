ИА «Ореанда-Новости» . Исследователи смогли создать разработку, которая позволит значительно снизить стоимость производства солнечных батарей и сделать сами аккумуляторы более эффективными. По их мнению, новая разновидность солнечных батарей в скором времени превзойдёт аналоги.

Для увеличения эффективность батареи учёные смогли вырастить полупроводниковые устройства на кремниевой подложке. Благодаря этому итоговая стоимость данного элемента значительно снизится.

Исследователи смогли в экстремальных условиях за короткий промежуток времени создать слой устройства и уже собрали первый прототип данной модели солнечной батареи. Результативность разработок они оценили примерно в 40%.