

ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Командой учёных из разных стран было создана новая стратегия охраны львов. В результате исследование выяснилось, что занчительную роль играет охрана ключевых «коридоров», по которым львы смогут перемещаться. Данное исследование было опубликовано в PLoS ONE.

Активное расселение людей стало причиной того, что территория исторического ареала, принадлежащая львам, значительно уменьшилась. Согласно прогнозу учёных, когда это столетие подойдёт к концу, на территории Африки будет проживать втрое больше людей - это является поводом задуматься об охране территории для диких животных в настоящее время. Группа учёных проводила ранее исследование, в ходе которого было выявлено, сохранить генетическое разнообразие популяции львов можно, если в живых останутся минимум пятьдесят прайдов. По словам исследователей, в настоящее время существует небольшое количество популяций, которые имеют такое число прайдов. Также учёные отмечают, что охраняемые территории, как правило, являются очень маленькими для жизни популяций в долгосрочной перспективе. Это привело исследователей к решению создать территории, которые позволят львам переходить из одной популяции в другую.



Анализ данных о перемещениях львов учёными проводился на территории трансграничного заповедника Каванго-Замбези на юге Африки. Его площадь составляет более 520 тысяч квадратных километров. Заповедник расположен на территории пяти стран. Учёные проводили исследования о передвижении молодых самцов, которые расселялись из родительского прайда. Данные исследователи получали через GPS-ошейников. В результате выяснилось, что выбор молодых львов падал на пути, которые находились внутри охраняемых территорий и старались избегать городов, дорог и густонаселенных местностей. Также по итогам исследования, учёными было определено “ядро” популяций, из которого происходит массовое расселение молодых львов, а также “коридоры”, по которым самцы перемещались между популяциями. «Коридоры» были оценены в зависимости от того, как часто их использовали дикие животные, а также от того, насколько уникальной была связь - если один “коридор” связывал 2 области, то его ценность значительно выше.



Проведённое исследование может быть полезным для сохранения генетического разнообразия львов в Южной Африке. Отметим, что на национальных парках и заповедниках лежит задача - помочь сохранению как отдельных видов, так и биоразнообразию в целом.