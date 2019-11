ИА «Ореанда-Новости». Канадские учёные обнаружили, какие именно клетки «отвечают» за неприязнь к сигаретам, пишет «МК» со ссылкой на журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.



Во время экспериментах на мышах учёные выяснили, что никотин активирует в мозге нейроны вентральной области покрышки, которые относятся к системе вознаграждения. При этом вырабатывается дофамин, который отвечает не только за удовольствие, но и, как оказалось, за отвращение тоже.



Учёные уверены, что их открытие поможет создать эффективный препарат для избавления от этой привычки.