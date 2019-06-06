Специалисты проверили 95 пациентов с мерцательной аритмией. В течение года они носили с собой электронный дневник и записывали свои эмоции перед приступами фибрилляции. Когда начинался приступ, монитор фиксировал сердечный ритм.

При этом около половины участников принимали бета-блокаторы. В результате у этих пациентов стресс или гнев увеличивали риск прогрессирования аритмии в четыре раза, а у тех, кто не принимал препараты, риск повышался в 20 раз.