06.06.2019, 19:17
Учёные нашли способ защитить сердце от тревоги и гнева
ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Йельского университета выяснили, что у пациентов с мерцательной аритмией гнев и тревога связаны с последующими приступами фибрилляции.
Специалисты проверили 95 пациентов с мерцательной аритмией. В течение года они носили с собой электронный дневник и записывали свои эмоции перед приступами фибрилляции. Когда начинался приступ, монитор фиксировал сердечный ритм.
При этом около половины участников принимали бета-блокаторы. В результате у этих пациентов стресс или гнев увеличивали риск прогрессирования аритмии в четыре раза, а у тех, кто не принимал препараты, риск повышался в 20 раз.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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