ИА «Ореанда-Новости». Группа учёных из России и Норвегии нашли превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки «Комсомолец» в сто тысяч раз., пишет РИА Новости.



Исследователи взяли пробы из вентиляционного отверстия, которое находится рядом с реактором. Оказалось, что уровень радиации там выше нормы в сто тысяч раз. Однако эксперты говорят, что это предварительные данные. Учёные отмечают, что утечка радиации не угрожает рыболовству в районе затопления подлодки.



АПЛ «Комсомолец» затонула в апреле 1989 года в Норвежском море. Из 69 членов экипажа погибли 42. Сейчас подлодка лежит на глубине 1,7 тысячи метров.