Учёные нашли в домашней пыли токсичные вещества
ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали, чем ещё опасна обычная домашняя пыль.
Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules.
Российские учёные совместно с коллегами из Финляндии выяснили ещё одно свойство пыли, о котором раньше не знали. Как оказалось, микробы, которые обитают в домашней пыли, выделяют фузарицидин. Он, в свою очередь, является опасным токсином и наносит вред всем млекопитающим.
Фузарицидины – липопептиды. Их также используют для защиты сельскохозяйственных культур. После их исследования оказалось, что они и их соединения высокотоксичны для млекопитающих.
Эксперты призвали к контролю за чистотой в доме, напомнив, что фузарицидин является далеко не единственной опасностью пыли.
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