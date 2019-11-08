ИА «Ореанда-Новости». Учёные рассказали, чем ещё опасна обычная домашняя пыль.

Результаты исследования опубликованы в журнале Biomolecules.

Российские учёные совместно с коллегами из Финляндии выяснили ещё одно свойство пыли, о котором раньше не знали. Как оказалось, микробы, которые обитают в домашней пыли, выделяют фузарицидин. Он, в свою очередь, является опасным токсином и наносит вред всем млекопитающим.

Фузарицидины – липопептиды. Их также используют для защиты сельскохозяйственных культур. После их исследования оказалось, что они и их соединения высокотоксичны для млекопитающих.

Эксперты призвали к контролю за чистотой в доме, напомнив, что фузарицидин является далеко не единственной опасностью пыли.